NBA: Le fils de LeBron James, Bronny, candidat à la prochaine draft

"J'ai vécu une année avec des hauts et des bas, mais cela a contribué à me faire grandir en tant qu'homme, étudiant et athlète", a-t-il écrit.

Le fils de la superstar des Lakers avait subi un arrêt cardiaque en juillet. Il s'était effondré sur le terrain alors qu'il s'entraînait avec ses coéquipiers de USC.

Soigné pour une malformation cardiaque, il a été éloigné des parquets pendant cinq mois, ce qui n'est pas étranger à sa saison relativement discrète.