NBA: le grand huit pour les Celtics, intraitables chez les Knicks

Grizzlies, Hawks, Wizards, Heat, Nets (deux fois), Bulls et désormais Knicks: les hommes en vert sont inarrêtables depuis une défaite contre les LA Lakers début février, et survolent plus que jamais la conférence Est, avec neuf victoires d'avance (45 contre 36) sur leurs premiers poursuivants, Cleveland et Milwaukee.

Samedi soir, au Madison Square Garden, c'est Jaylen Brown qui a sorti les points (30), suivi de Kristaps Porzingis (22) et de l'incontournable Jayson Tatum (19 pts, 6 rebonds, 6 passes décisives).

"Nous avons tellement de bons joueurs dans notre équipe", s'est réjoui Tatum, qui n'a pas caché que Boston voyait loin dans cette saison, en pensant déjà à la meilleure manière de préparer les play-offs. "On a une très bonne équipe et on sait quel est l'objectif final, ce qu'on essaie d'accomplir", a-t-il commenté.