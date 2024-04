NBA: le Heat égalise face aux Celtics, le Thunder domine les Pelicans

Des trois points en avalanche ont permis au Miami Heat d'assommer les Boston Celtics (111-101) pour égaliser à 1-1 mercredi dans les play-offs NBA. Le Thunder d'Oklahoma City a lui enchaîné une deuxième victoire contre les New Orleans Pelicans.

Sur le parquet de Boston, meilleure équipe de la saison régulière, le Miami Heat, 8e tête de série privée de Jimmy Butler blessé à un genou, a sorti l'artillerie pour égaliser après une déconvenue dans le premier match.

Tyler Herro a bien porté son nom, en inscrivant 24 points et en délivrant 14 passes décisives, dont certaines pépites. Mais la performance a été collective: les titulaires du cinq de départ ont tous marqué plus de dix points, avec Bam Adebayo et Caleb Martin à 21 unités.

Surtout, la clé a été l'adresse à longue distance, le Heat ayant réussi 23 tirs à trois points sur 43 tentatives, contre 12 sur 32 pour Boston. Herro en a marqué six, Caleb cinq. Jamais le Heat n'avait marqué autant de paniers à trois points dans un match de play-offs.