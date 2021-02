NBA: le Jazz se reprend à Orlando, Brooklyn et Philadelphie s’inclinent

L’Utah Jazz de Rudy Gobert qui retrouve goût à la victoire aux dépens d'Orlando et d'Evan Fournier, les leaders qui tombent à l'Est et le record de franchise de Russell Westbrook: voici le résumé de la soirée NBA de samedi.

. Orlando-Utah: le match des "Frenchies"

Le Jazz de Rudy Gobert voulait sans doute se reprendre après sa défaite vendredi (124-116) face à Miami, et c’est le Magic d’Evan Fournier qui en a fait les frais.

Pourtant privés de Mike Conley (ischio-jambiers), les leaders de la conférence Ouest, qui restaient sur 11 victoires en 13 matches, l’ont facilement emporté 109-124.

Rudy Gobert s’est illustré des deux côtés du terrain, défensivement avec 16 rebonds et 2 contres, mais aussi en attaque, en marquant 12 points et en offrant 3 passes.

Donovan Mitchell a quant à lui inscrit 31 points, offrant également 6 passes, dont une à Gobert, qui avait fait l’effort de remonter tout le terrain pour finir par un dunk, montrant ainsi l’étendue de sa palette et une belle entente avec son coéquipier sur les parquets.

Orlando, dont les meilleurs scoreurs ont été Nikola Vucevic avec 34 points et Evan Fournier avec 16 points (7 rbds et 4 passes), subit sa troisième défaite consécutive et pointe toujours à la treizième place à l’Est.

. Nets diminués, Mavericks revigorés

L’absence de Kyrie Irving (épaule droite), s’ajoutant à celle de Kevin Durant (ischio-jambiers), a pénalisé Brooklyn, deuxième de la conférence Est mais qui a cédé face à Dallas (98-115) et un Luka Doncic très en jambes (27 pts, 6 rbds, 7 passes).

Pour Brooklyn, meilleure attaque de la ligue et qui restait sur huit victoires consécutives, James Harden a bien scoré 29 points, mais cela n’a pas suffi face aux Mavericks, qui pouvaient également compter sur le retour de blessure de Kristaps Porzingis (18 pts, 6 rbds).

Toujours 9e de la conférence Est, Dallas termine le mois de février avec un beau bilan de 8 victoires en 12 matches, après un début de saison catastrophique. Les Texans ne sont plus qu'à deux victoires de Denver, dernier à occuper une place qualificative pour les play-offs.

. Westbrook record, Philadelphie tombe

C’est la surprise de la soirée, mais les Sixers, concurrents des Nets pour la première place à l’Est, se sont également inclinés après une prolongation, face à Cleveland (109-112). Joel Embiid (42 pts) et Ben Simmons (24 pts) se sont fait surprendre par des Cavaliers qui ont profité de leur chance, emmenés notamment par Darius Garland (25 pts) et Collin Sexton (28 pts).

Enfin, à Washington, les Wizards ont dominé les Minnesota Timberwolves (128-112), grâce à Bradley Beal (34 pts) qui a fait honneur à son statut de meilleur scoreur de la ligue, ainsi qu’à Russell Westbrook, qui a signé un nouveau triple-double (19 pts, 14 rbds et 12 passes).

C’est son dixième triple-double de sa saison, soit un record pour la franchise sur une seule saison, alors qu’il n’en est qu’à son 24e match avec le maillot des Wizards. Son prochain record dans le viseur: dépasser Darrell Walker et ses 15 triple-double, le record absolu de la franchise.