NBA - Le match Atlanta-Cleveland reporté à cause du Covid

Le match qui devait opposer dimanche Atlanta à Cleveland a été reporté par la NBA, en raison d'une recrudescence de cas de Covid-19 chez les Cavaliers, a rapporté le média américain spécialisé ESPN.

Cinq joueurs des Cavaliers, dont le pivot Jarrett Allen, ont été testés positifs au Covid-19 dimanche matin, rejoignant ainsi Evan Mobley et Isaac Okoro sur la liste des joueurs en protocole anti-Covid. Chez les Hawks, le meneur vedette Trae Young a aussi été placé dimanche en protocole anti-Covid. Atlanta-Cleveland est le troisième match reporté cette saison en NBA, après le report de deux rencontres des Chicago Bulls cette semaine face à Detroit et Toronto, alors qu'ils comptaient dix joueurs à l'isolement à cause du Covid-19. Après un début de saison relativement calme sur le front du Covid, le virus a refait surface en NBA ces dernières semaines de façon fulgurante, avec plusieurs équipes décimées.