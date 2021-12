NBA: LeBron James, négatif au Covid-19, peut rejouer

Après avoir présenté deux tests négatifs au Covid-19, la star de Los Angeles Lakers LeBron James, sera autorisée à retourner sur le terrain, a annoncé la NBA jeudi.

"Suite à deux tests PCR négatifs effectués à plus de 24 heures d'intervalle, le meneur de Los Angeles Lakers LeBron James est en conformité avec les protocoles de santé et de sécurité de la NBA", a déclaré la ligue dans un communiqué.

"Le protocole a été appliqué à James le mardi 30 novembre après une série de tests ayant donné des résultats contradictoires, dont un premier test positif effectué le 29 novembre", a expliqué la NBA.

"Des tests supplémentaires ont confirmé qu'il n'est pas positif", a ajouté la ligue.

LeBron James, qui a déclaré en septembre qu'il avait été vacciné contre le Covid-19, avait été exclu du match des Lakers contre les Sacramento Kings mardi. Il n'avait pas été précisé s'il avait été testé positif au Covid-19, ou seulement en contact étroit avec quelqu'un qui l'avait été.

LeBron James a une moyenne de 25,8 points, 6,8 passes et 5,2 rebonds pour sa 19e saison en NBA.

Mais il s'est absenté pendant huit matchs à cause d'une blessure à l'abdomen, deux matchs à cause d'une blessure à la cheville, et a été suspendu lors d'un autre match.

Le prochain match des Lakers aura lieu vendredi au Staples Center contre les Clippers de Los Angeles.