NBA: LeBron James ramène les Lakers à l'équilibre, soirée record pour Jaylen Brown

En remportant une seconde victoire consécutive, face à Minnesota, les Lakers sont revenus à un bilan équilibré dimanche soir, au cours d'une soirée de NBA marquée également par les 50 points de Jaylen Brown dans le succès des Celtics face à Orlando.

La série de sept matches de suite à 30 points ou plus de LeBron James a pris fin face aux Timberwolves, mais avec 26 points, la star des Lakers a encore fini meilleur marqueur de son équipe dans cette victoire 108-103.

Russell Westbrook --dont la série de quatre triple-doubles consécutifs s'est aussi achevée-- a inscrit 20 points, et Malik Monk 22.

Cette victoire permet aux Lakers de retrouver un bilan équilibré de 19 victoires et 19 défaites, loin toutefois des attentes de début de saison.

Les "Angelenos" pointent à la 7e place de la conférence Ouest, où les Suns de Phoenix ont repris leur marche en avant, écrasant les Hornets à Charlotte 133-99, malgré l'absence de quatre joueurs et de l'entraîneur Monty Williams en raison du protocole Covid. Avec désormais 28 victoires pour 8 défaites, les joueurs de l'Arizona --qui avaient perdu trois de leurs quatre précédents matches-- sont en embuscade juste derrière les Warriors, leaders à l'Ouest (28 v.-7 d.).

- Brown record -

Mais la performance de la soirée a été enregistrée sur la côte Est, à Boston, où Jaylen Brown a inscrit 50 points --son record en carrière-- pour mener les siens à la victoire après prolongation face au Magic d'Orlando 116-111.

"J'ai juste essayé d'être agressif tout le temps", a commenté le joueur, qui peut évoluer au poste d'arrière ou d'ailier. "Mes coéquipiers m'ont poussé à prendre des tirs", a ajouté Brown, qui a également pris 11 rebonds et distribué 4 passes décisives, et dont le précédent record de 46 points datait du 20 octobre, contre les New York Knicks.

Les Celtics, qui étaient toujours privés de leur meilleur marqueur Jayson Tatum en raison des protocoles sanitaires, sont 9es dans la conférence Est (18 v.-19 d.), et Orlando 14e (7 v.-30 d.).

De retour après 10 matches d'absence (cinq pour une blessure à la cheville, cinq à cause du protocole Covid), la star slovène des Mavericks Luka Doncic a de son côté échoué à un petit rebond d'un triple double --14 points, 10 passes décisives, 9 rebonds-- dans la victoire de Dallas à Oklahoma City 95-86.

"J'avais la poitrine en feu", a commenté Doncic, qui a passé 31 minutes sur le parquet pour son retour. "C'était un sentiment étrange, mais je suis heureux. Très heureux".

- Giddey record, aussi -

La performance de Doncic et des Mavericks a quelque peu éclipsé le record de précocité du rookie du Thunder Josh Giddey, devenu le plus jeune joueur à enregistrer un triple double (17 points, 14 passes décisives, 13 rebonds).

Agé de 19 ans, 2 moins et 23 jours, Giddey a effacé des tablettes le meneur de Charlotte LaMelo Ball.

Avec 18 victoires et 18 défaites, Dallas est 8e de la conférence Ouest, et "OKC" pointe au 13e rang avec 13 victoires pour 23 défaites.

Dans les autres rencontres de la soirée, les Cavaliers de Cleveland, 5es à l'Est, ont mis fin à une série de trois défaites d'affilée en s'imposant 108-104 face aux Indiana Pacers.

"Ca fait du bien d'enregistrer à nouveau une victoire", a souligné Kevin Love (20 points), évoquant la "gueule de bois émotionnelle" ressentie par l'équipe après la blessure du meneur espagnol Ricky Rubio, qui a mis un terme prématuré à sa saison, la semaine dernière.

Plus tôt dans la soirée, les Raptors de Toronto, enfin au complet après avoir eu dans leurs rangs plusieurs blessés et cas positifs au Covid-19, avaient confirmé leur dynamique positive en s'imposant largement à domicile 120-105 face aux Knicks de New York, dépassés.

Miami s'est de son côté incliné à Sacramento 113-115.