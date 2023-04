NBA: les barrages qualificatifs pour les play-offs, mode d'emploi

Pour les huit équipes ayant fini la saison régulière entre la 7e et la 10e place à l'Est et à l'Ouest, les barrages, du 11 au 14 avril, seront l'ultime porte d'entrée des play-offs, avec deux tickets à gagner dans chaque conférence.

Les phases finales débuteront elles le samedi 15 avril. Les six premiers, à l'Est comme à l'Ouest, sont automatiquement qualifiés, pourvus pour chacun du statut de tête de série de 1 à 6, déterminée par leur classement à l'issue du championnat.