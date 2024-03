NBA: les Bucks brisent le Thunder, les Sixers punissent Harden

Après un retour de blessure plutôt discret face aux Nets jeudi, Giannis Antetokounmpo s'est montré plus à son avantage face au Thunder, signant un double-double décisif, avec 30 points et surtout 19 rebonds, son record de la saison.

Mais les Bucks, qui consolident leur deuxième place à l'Est (46 v., 25 d.) loin derrière Boston, peuvent aussi remercier le fidèle Khris Middleton, auteur du deuxième triple-double de sa carrière (11 pts, 10 rbds et 10 passes). "C'était super... C'est une belle victoire face à une belle équipe. On doit continuer à construire pour la suite de la saison", a commenté l'ailier âgé de 32 ans, dont plus de 10 à Milwaukee.

La star d'OKC, Shai Gilgeous-Alexander, a lui été muselé par la défense des Bucks (12 pts seulement), mais a assuré après la rencontre que le Thunder, 2e de la conférence Ouest, saurait tirer les "leçons" de la déconvenue.