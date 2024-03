NBA: les Bucks gagnent sans Giannis, Minnesota reprend la main à l'Ouest

Mais les Bucks s'en sortent quand même! Privé à la dernière minute de Giannis Antetokounmpo, en raison d'une douleur à un tendon d'Achille, Milwaukee a longtemps vogué vers une 22e défaite cette saison, dans le sillage d'un premier quart-temps raté (25-35).

Mais les champions 2021, qui faisaient également sans Khris Middleton, ont pu compter sur leur meneur Damian Lillard (41 pts), et sur Bobby Portis aussi (28 pts, 16 rebonds). Encore menés de 15 points dans le troisième quart-temps, ils ont appuyé sur l'accélérateur dans le dernier quart, Lillard voulant pour sa part retenir l'effort collectif.

"En sortant du break lié au All-Star, on a eu une franche discussion en équipe, Doc (Rivers, le coach des Bucks) a mis les points sur les i, en nous enjoignant de faire certaines choses différemment, et on a appliqué ça de manière collective", a-t-il commenté après ce sixième succès d'affilée.