NBA: les Cavaliers cravachent pour battre Dallas, triple-double pour Kevin Durant

. Triple-double pour Durant. Kevin Durant, l'une des grandes stars de la Ligue, a réussi le 18e triple double de sa carrière au sein d'une équipe de Phoenix victorieuse 129 à 113 à Houston. L'arrière a marqué 27 points, pris 10 rebonds et surtout délivré 16 passes décisives, le meilleur score de sa carrière dans ce domaine, à 35 ans.

. Milwaukee assomme les Nets. Les Milwaukee Bucks ont surclassé les Nets (144-122) à Brooklyn. Au sein d'une équipe qui possède l'une des toutes meilleures attaques de la Ligue cette saison, Giannis Antetokounmpo s'est encore distingué, flirtant avec le triple-double (32 points, 10 rebonds, 8 passes décisives).

. Oklahoma reprend la 2e place à l'Ouest. Oklahoma City, devant son public, a battu les New York Knicks 129 à 120, et repris à Denver la deuxième place de la Conférence Ouest. Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams, auteurs chacun de 36 points, ont marqué à eux deux exactement la moitié des points du Thunder.