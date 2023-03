NBA: Les Cavs coiffent les Nets sur le poteau

Côté New York, l'absence de Jalen Brunson, touché à la main droite, s'est fait ressentir, sans que Julius Randle (23 pts, 9 rbds) puisse totalement la combler. Illustration: lorsque ce dernier se reposait sur le banc au deuxième quart-temps, l'équipe n'a marqué aucune point en cinq minutes et demie et Orlando a fait un écart de 19 points.

Quentin Grimes et Immanuel Quickley, 25 points chacun, ont remis sur selle les Knicks en seconde période, mais ils ont manqué de souffle dans les dernières minutes pour réussir un come-back.

A l'Ouest, les Clippers (5e) ont aisément disposé d'Oklahoma City, grâce à la précision diabolique de Kawhi Leonard, auteur d'un 13/15 aux tirs (32 pts). Russell Westbrook (24 pts) a contribué, tout comme Nicolas Batum (12 pts) qui a réussi trois de ses quatre paniers à longue distance dans le dernier quart-temps.

Shai Gilgeous-Alexander (30 pts) a été le seul à surnager côté Thunder (11e), qui sort de la zone de barragistes, réintégrée par les Pelicans (10e), facile vainqueurs (115-96) de Charlotte, grâce à Brandon Ingram auteur du premier triple-double de sa carrière (30 pts, 11 rbds, 10 passes).

OKC et La Nouvelle-Orléans possèdent exactement le même bilan (36 victoires-37 défaites) que les Lakers (9e) et Dallas (8e), ce qui rend la lutte pour les play-offs plus acharnée et indécise que jamais.