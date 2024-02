NBA: les Celtics font parler leur attaque, les Bucks leur défense

. La paire Tatum-Porzingis. Jayson Tatum et Kristaps Porzingis ont été les fers de lance des Celtics contre les Wizards, en marquant à eux deux plus de la moitié des points de leur équipe. Tatum a frôlé le triple double avec 35 points, dix rebonds et huit passes décisives. Porzingis a marqué 34 points et pris 11 rebonds face à son ancienne équipe.

. Milwaukee intraitable en défense. Les Milwaukee Bucks (3es de la Conférence Est) restaient sur trois revers. Ils ont remis les pendules à l'heure face aux Charlotte Hornets, qui n'ont pu inscrire que 84 points, dont 17 seulement dans le premier quart-temps. Les coéquipiers de Damian Lillard, meileur marqueur du match (26 points) ont compté jusqu'à 42 points d'avance. Alors que la victoire était quasiment acquise, le coach des Bucks a fait souffler sa star Giannis Antetokounmpo, laissé sur le banc pendant tout le dernier quart-temps.

. Les 76ers orphelins de Joel Embiid. Rien ne va plus à Philadelphie. Depuis la blessure de son leader Joel Embiid, MVP en titre, il y a dix jours contre Golden State, les 76ers ont perdu quatre de leurs cinq derniers matches. Dernière défaite en date: vendredi à domicile face aux Atlanta Hawks, portés vers la victoire 127-121 par Trae Young, auteur de 37 points et 12 passes décisives. Philadelphie, encore 3e de la Conférence Est fin janvier, n'est plus que cinquième. Et Embiid, opéré lundi, va lui manquer pendant encore plusieurs semaines.