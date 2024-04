NBA: les Celtics résistent, les Spurs s'offrent les Pelicans

. Boston, encore et toujours

Face à ces Celtics là, les 40 points de De'Aaron Fox n'ont pas suffi pour les Kings. Largement en tête de la conférence Est et meilleure équipe cette saison, Boston l'a une nouvelle fois prouvé. Malgré une avance confortable de 19 points à la moitié du dernier quart-temps, Boston a pourtant failli voir la victoire lui échapper, Sacramento reprenant brièvement l'avantage à 100-99 après un panier à trois points de Fox, 27 secondes avant la fin. Mais à sept secondes du terme, Xavier Tillman a offert le succès à Boston. Un tir synonyme de 61e victoire cette saison. Malgré sa défaite, Sacramento (8e à l'Ouest) est assuré de participer au moins aux play-in après la défaite des Houston Rockets 119-104 à domicile contre le Miami Heat.

. Wembanyama proche du triple-double

Sur le parquet de la Nouvelle-Orléans, les Spurs de San Antonio, déjà éliminés de la course aux play-off, ont remonté un retard de 15 points au deuxième quart-temps pour battre les Pelicans 111-109. C.J. McCollum a mené le score avec 31 points pour les Pelicans, mais San Antonio a fait feu de tout bois avec sept joueurs à plus de 14 points. Le rookie français Victor Wembanyama a notamment manqué de peu un triple-double, terminant avec 17 points, 12 rebonds et neuf passes.