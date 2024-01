NBA: les Celtics toujours invincibles à Boston

. Réussite à 3 points: les joueurs de Boston, qui sont restés maîtres chez eux en battant nettement le Utah Jazz 126 à 97, ont réussi 17 paniers à trois points dans cette rencontre. Les Celtics, demi-finalistes la saison dernière, ont mis KO d'entrée le Jazz, à qui ils ont infligé d'entrée un 10-0, pour mener 30-15 à la fin du premier quart-temps. Mais les Memphis Grizzlies (23 tirs primés contre les LA Lakers) et les New York Knicks (18 à Philadelphie) ont fait mieux loin du cercle.

. Minnesota impitoyable à Houston. Les Minnesota Timberwolves, qui dominent la Conférence Ouest, sont allés s'imposer à Houston contre les Rockets 122 à 95, en remportant tous les quarts-temps, pour compter jusqu'à 33 points d'avance. Anthony Edwards (24 points) et Karl-Anthony Towns (22) ont été les principaux artificier des Timberwolves, et l'intérieur français Rudy Gobert a réalisé une performance solide (13 points, 12 rebonds, 2 interceptions, 2 contres).

. New York met une claque à Philadelphie. Les Philadelphie Sixers ont pris une claque de la part des New York Knicks, qui sont allés battre leurs adversaires, pourtant troisièmes de la Conférence Est, 128 à 92. C'est la plus large victoire de la soirée, obtenue avec 36 points d'écart, à égalité avec Dallas vainqueur de Portland 139 à 103.