NBA: les Knicks et les Pacers se donnent rendez-vous en demi-finale de la Conférence Est

Sortis respectivement vainqueurs de leur série face aux Bucks de Milwaukee et aux Sixers de Philadelphie jeudi soir, les Indiana Pacers et les New York Knicks se retrouveront en demi-finale de Conférence Est des play-offs NBA.

Grâce aux 41 points de Jalen Brunson, les Knicks l'ont emporté lors du match 6 (118-115) contre Philadelphie et ont ainsi gagné leur série 4-2, tout comme les Pacers, qui ont de leur côté décroché une dernière victoire convaincante devant Milwaukee (120-98).