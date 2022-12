NBA: les Knicks inarrêtables face aux Warriors, les Nuggets en tête à l'Ouest

Jalen Brunson (11), RJ Barrett (9) et Quentin Grimes (6) lors de la victoire des Knicks face à Golden State, le 20 décembre 2022 au Madison Square Garden à New YorkSarah Stier

Les New York Knicks ont enchaîné une huitième victoire consécutive en balayant mardi les Golden State Warriors (132-94), champions NBA sortants, alors que Denver s'est emparé de la tête à l'Ouest en battant Memphis 105-91.

Toujours privé de Stephen Curry, blessé à l'épaule gauche, Golden State n'a jamais fait le poids face aux Knicks au Madison Square Garden. La franchise new-yorkaise a accru son avance tout du long, bouclant la partie sur un cinglant 32-13 dans le dernier quart-temps.

Les Knicks se sont appuyés sur Immanuel Quickley et ses 22 points en 22 minutes. La nouvelle recrue Jalen Brunson (21 pts), Quentin Grimes (19 pts) et RJ Barrett (18 pts) ont également contribué à ce huitième succès d'affilée.

L'entraîneur des Warriors Steve Kerr a reconnu que son équipe n'avait pas encore trouvé son rythme cette saison. "Vous gagnez le championnat et il y a un relâchement naturel. Vous n'êtes tout simplement pas à fond. Combiné à d'autres facteurs - blessures et autres - c'est juste que nous n'y sommes pas encore arrivés", a-t-il expliqué.

Dans le choc de la soirée, Denver porté par le MVP Nikola Jokic s'est imposé 105-91 à Memphis et a subtilisé la première place de la conférence Ouest à son adversaire du soir. Les Nuggets ont infligé aux Grizzlies leur deuxième défaite de rang après une série de sept victoires.

Si Aaron Gordon a été le meilleur marqueur de Denver (24 pts), Jokic a signé son sixième triple double de la saison avec 13 points, 13 rebonds et 13 passes alors qu'en face Ja Morant a inscrit 35 points.

- 38 points pour Markkanen -

"Notre défense a été incroyable, nous avons été agressifs dès le début, nous avons eu un peu de chance dans le troisième quart-temps, et en général tout au long du match, mais cela a été une très bonne soirée sur le plan défensif ", s'est félicité Jokic. "Je pense que c'est la clé qui nous permettra d'aller loin dans les play-offs", a-t-il ajouté.

Les Chicago Bulls sont allés s'imposer à Miami 113-103 et ont mis fin à une série de quatre défaites. Le Heat, qui avait lui remporté ses quatre dernières sorties, était privé de Jimmy Butler, Kyle Lowry et Caleb Martin. Malgré les 27 points et 12 rebonds de Bam Adebayo, la franchise de Floride a plié sous l'efficacité du trio Nikola Vucevic (29 pts), DeMar DeRozan (24 pts) et Zach LaVine (21 pts).

Le Utah Jazz, porté par le Finlandais Lauri Markkanen, auteur de 38 points, a logiquement dominé Detroit (126-111) dans le Michigan. L'ailier fort de la franchise de Salt Lake City a égalé son record personnel et s'est offert un record de neuf tirs à 3 points. Utah renoue avec la victoire après deux revers sévères contre Milwaukee et Cleveland.

Après dix défaites de suite, Washington a enfin gagné. Les Wizards sont allés battre Phoenix 113-110 grâce aux 29 points de Kyle Kuzma et aux 27 de Bradley Beal. Les Suns, qui peinent à être réguliers, ont annoncé mardi leur rachat par le milliardaire américain Mat Ishbia, 42 ans, pour un montant record de 4 milliards de dollars.