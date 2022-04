NBA: les Lakers au bord du gouffre

Les Lakers voient les barrages qualificatifs pour les play-offs s'éloigner de plus en plus, après leur sixième défaite de rang concédée contre Denver, dimanche en NBA, où Luka Doncic a volé la vedette à Giannis Antetokounmpo lors du succès de Dallas à Milwaukee.

L.A. a longtemps tenu tête aux Nuggets (129-118) avant de craquer dans le money-time. Car au final, l'absence de LeBron James, tenu de reposer sa cheville gauche douloureuse pour la 4e fois en six matches, a inévitablement pesé. Il avait marqué 38 points lors de la défaite contre la Nouvelle-Orléans vendredi...

Pour son deuxième match d'affilée, après un mois et demi sans jouer, Anthony Davis a pourtant été performant (28 pts, 9 rbds, 8 passes, 3 contres). Et Russell Westbrook, souvent décrié pour ses mauvais choix cette saison, a joué juste et bien (27 pts, à 11/15 aux tirs, 10 rbds).

Mais ils sont tombés sur Nikola Jokic. Le MVP en titre, péchant certes par trop de balles perdues (7) a été leur bourreau (38 pts, 18 rbds, 6 passes). Will Barton, très adroit derrière l'arc (6/8) a aussi contribué (25 pts).

Si les Nuggets confortent leur 5e place à l'Ouest, les Lakers restent engoncés à la 11e, toujours devancés par San Antonio (10e), qui a battu Portland (113-92). Les Spurs possèdent deux victoires d'avance, avec quatre matches à jouer pour chacune des deux équipes d'ici la fin de la saison régulière.

Les calculs sont déjà lancés, mais l'entraîneur californien Frank Vogel assure ne pas "être préoccupé par les maths". "Je me préoccupe du prochain match. Je tire les leçons de cette défaite pour la prochaine rencontre, en espérant obtenir une victoire contre Phoenix."

- Luka brille chez Giannis -

Soit. Mais un revers dès mardi contre les Suns, leaders du championnat qui ont concédé une défaite surprise à Oklahoma City (117-96), pourrait bien alors mathématiquement acter l'élimination du champion 2020 de la course aux play-offs et sonner la fin d'une saison cauchemar.

Plus tôt, l'autre affiche du jour a vu les Mavericks (4e l'Ouest) en imposer chez les Bucks champions en titre (118-112), grâce à une nouvelle performance de taille de Luka Doncic, très en forme ces dernières semaines.

Le prodige slovène a inscrit 32 points (15 passes, 8 rbds) dont 11 dans le dernier quart-temps. Dans son sillage, le collectif a été efficace puisque cinq joueurs ont inscrit entre 11 et 22 unités.

En face, Giannis Antetokounmpo n'a pas démérité (28 pts, 10 rbds) et Jrue Holiday non plus (20 pts, 9 passes). Mais Milwaukee, après son lourd revers chez les Clippers vendredi (153-119), doit à nouveau céder sa 2e place à Boston.

Les Celtics n'ont fait qu'une bouchée des Wizards (144-102) au TD Garden. Jaylen Brown a été le meilleur marqueur de son équipe (32 pts), bien épaulé par Jayson Tatum (22 pts).

Devant eux, le leader Miami a un peu plus renforcé ses chances de finir tête de série N.1 aux play-offs, c'est à dire avec l'avantage du parquet, à la faveur de sa victoire à Toronto (114-109).

Sans Jimmy Butler (orteil), le Heat a pu compter sur Max Strus (23 pts), Victor Oladipo (21 pts) et Tyler Herro (18 pts, 9 passes, 8 rbds).

Au 4e rang, avec le même bilan que les Bucks (48-30) se trouve Philadelphie, vainqueur (112-108) d'un match serré à Cleveland (7e).

Les Sixers ont encore été portés par Joel Embiid (44 pts, 17 rbds, 5 contres) impérial à l'intérieur, James Harden réussissant un triple-double (21 pts, 10 passes, 10 rbds).