NBA: les Lakers conservent Dwight Howard jusqu'à la fin de la saison

Les Lakers ont décidé de conserver jusqu'à la fin de la saison Dwight Howard, engagé cet été sur la base d'un contrat d'un an "non garanti" et qui leur a donné raison dans un rôle de remplaçant à gros impact défensif, a annoncé mardi ESPN.

Los Angeles avait jusqu'à 14h00 mardi (22h00 GMT) pour éventuellement mettre fin au contrat qui le lie au pivot de 34 ans, recruté après la blessure de DeMarcus Cousins. Ce que la franchise californienne ne fera pas.

Les doutes avaient accompagné le retour de Howard aux Lakers après un premier passage synonyme d'échec en 2012-2013, enclenchant son déclin qui s'est ensuite accentué à Houston, Atlanta, Charlotte, Brooklyn et Washington. Des équipes où il s'est bâti une réputation de coéquipier peu modèle, au détriment de ses performances sur le parquet.

Son opération rédemption aux Lakers, leaders à l'Ouest (30 victoires, 7 défaites après la victoire contre New York mardi soir) semble donc bien partie.

Son attitude dans le vestiaire a plusieurs fois été saluée par LeBron James et d'autres joueurs, sa concurrence avec le pivot titulaire JaVale McGee est saine, et il semble de nouveau épanoui dans le jeu.

Acceptant de se focaliser sur son travail défensif durant les quelque vingt minutes qui lui sont allouées par match, Howard compile 7,1 pts (à 73,8% de réussite aux tirs), 6,8 rebonds et 1,4 contre de moyenne.

Preuve de sa fraîcheur retrouvée, celui qui a été trois fois désigné meilleur défenseur de la Ligue a, selon le site The Athletic, décidé de figurer au concours de dunk du prochain All Star Weekend à Chicago (14-16 février), onze ans après sa dernière participation.

Ce sera la 4e fois après 2007, où il avait collé un autocollant en haut de la planche, après 2008 où il s'était imposé vêtu de la cape de Superman et après 2009, où Nate Robinson, mesurant 36 centimètres de moins que lui, avait pris sa revanche sur la précédente édition.