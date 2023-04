NBA: les Lakers de LeBron James sont en play-offs, mais ont souffert

Les Los Angeles Lakers seront présents en phase finale de la NBA, où ils retrouveront les Memphis Grizzlies à partir de dimanche, mais LeBron James et ses équipiers ont dû batailler jusqu'en prolongation, mardi, lors de leur match de barrage face à Minnesota (108-102).

Sur leur parquet, le match de mardi soir contre les Timberwolves (N.8) a épousé la même forme, avec une fin heureuse, ce coup-ci.

"On a dû se battre toute la saison, et depuis la coupure du All-Star (mi-février, ndlr), on joue un bon basket", a résumé après la rencontre "King James", qui a tenu son rang, d'un solide double-double (30 pts, 10 rebonds).

A 95 partout, et une poignée de secondes à jouer, il a ainsi mis Dennis Schröder en bonne position, pour un panier que l'on a alors pu croire décisif (98-95). Mais Anthony Davis a commis une faute sur le vétéran Mike Conley dont le tir à trois points de la dernière chance n'avait pourtant pas fait mouche et qui n'a pas tremblé au moment de convertir ses trois lancers (98-98).