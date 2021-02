NBA - Les Lakers renouent avec la victoire, Miami s'offre aussi le scalp d'Utah

(Belga) Les Lakers ont battu Portland 102-93 vendredi dans le championnat nord-américain de basket, renouant avec la victoire après quatre défaites de rang.

LeBron James a contribué au succès du champion en titre avec 28 points, 11 rebonds et 7 assists. Le retour de Dennis Schröder, absent lors des quatre derniers matchs car contraint à une quarantaine d'une semaine en tant que "cas contact", a fait du bien: l'Allemand a compilé 22 points, 3 rebonds et 2 passes. Les Lakers reprennent ainsi leur marche en avant. Avec 23 victoires et 11 défaites, ils occupent la troisième place à l'Ouest, où le leader, Utah, a chuté à Miami 124-116. Le match est resté indécis jusque dans le dernier quart-temps, entamé 96-94 en faveur du Heat. Miami a été porté par Jimmy Butler (33 points, 10 rebonds, 8 passes). Goran Dragic a lui marqué 26 points et Bam Adebayo a inscrit 19 points, 11 rebonds et sept passes. Côté Jazz, Donovan Mitchell a inscrit 30 points, Bojan Bogdanovic 17 et Rudy Gobert 15 points et 12 rebonds. Le Jazz affiche toujours le meilleur bilan de la Ligue, avec 26 victoires pour 7 défaites. Le Heat signe un cinquième succès de rang, après s'être offert durant la semaine le scalp des deux derniers champions, Toronto et les Lakers. Les Floridiens pointent en cinquième position à l'Est. Golden State a battu Charlotte 130-121. Draymond Green a réussi un triple double avec 11 points, 12 rebonds et 19 passes, Stephen Curry terminant avec 29 points au compteur. Les Warriors sont septièmes à l'Ouest. Malgré l'absence de six membres du staff, dont l'entraîneur Nick Nurse, et de Pascal Siakam, en raison des protocoles de sécurité liés au Covid-19, Toronto s'est joué 122-111 de Houston. Kyle Lowry a inscrit un triple double (20 points, 11 rebonds et 10 passes) pour les Raptors, quatrièmes à l'Est. (Belga)