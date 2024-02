NBA: les Lakers s'arrachent pour remporter le derby de Los Angeles

Les Lakers, longtemps dépassés, ont finalement battu les Clippers 116-112 dans le derby de Los Angeles mercredi en NBA, au cours d'une soirée marquée par un duel entre spécialistes du triple double, remporté par Jokic et Denver face à Sabonis et Sacramento (117-96).

Ils ont compté jusqu'à 21 points de retard au tout début du dernier quart-temps, mais les Lakers, portés par un LeBron James en feu (34 points, dont 19 dans la dernière période), ont réussi à l'emporter face aux Clippers 116-112. "Le match n'est pas fini tant qu'il n'y a pas que des zéros sur l'horloge", a commenté James après la rencontre. Vainqueurs de sept de leurs dix derniers matches, les Lakers sont 9es de la conférence Ouest (32 v. -28 d.), les Clippers sont 4es (37 v. - 20 d.).

+ Jokic remporte son duel face à Sabonis

Dans le duel entre spécialistes du triple double, les Nuggets de Nikola Jokic n'ont fait qu'une bouchée des Kings de Domantas Sabonis, privés de leur meneur De'Aaron Fox, blessé, et vaincus 117-96. Avec 14 points, 14 rebonds et 11 passes décisives, le pivot serbe des champions en titre a réalisé son 19e triple double de la saison, le 4e consécutif, mettant aussi un terme à la série de Sabonis (13 points, 10 rebonds, 7 passes), qui venait d'en réaliser trois consécutifs et s'est . Troisièmes à l'Ouest (40 v. -19 d.), les Nuggets enchaînent un quatrième succès de rang. Les Kings sont 8es (33 v. -25 d.).