NBA: les Lakers se renforcent encore avec le pivot Marc Gasol

Les Los Angeles Lakers, champions NBA en titre, ont fait signer le pivot espagnol Marc Gasol, renforçant singulièrement leur secteur intérieur, quelques jours après avoir recruté Montrezl Harrell, meilleur 6e homme de la ligue la saison écoulée, laissé libre par les Clippers.

La franchise californienne n'a pas précisé les termes du contrat, mais selon The Athletic et ESPN, le joueur âgé de 35 ans, sacré avec les Toronto Raptors en 2019, s'est engagé pour deux saisons et 5,3 millions de dollars (4,5 millions d'euros).

Lors de la précédente saison, plombée par une blessure aux ischio-jambiers, il a tourné à 7,5 points et 6,3 rebonds de moyenne.

Marc, qui fut drafté par les Lakers en 2007 avant d'être envoyé à Memphis dans le cadre d'un échange avec... son frère aîné Pau, finit donc par marcher dans les pas de ce dernier, qui fut sacré deux fois aux côtés de Kobe Bryant en 2009 et 2010.

Pour lui faire de la place, L.A. a expédié le pivot JaVale McGee à Cleveland, en échange des intérieurs Jordan Bell et Alfonzo McKinnie.

Ce recrutement de choix démontre un peu la volonté des Lakers d'entourer du mieux possible LeBron James et Anthony Davis, qui se lanceront à partir du 22 décembre dans la quête d'un "back-to-back" (gain de deux titres consécutifs).

Avant Gasol et Harrell, ils ont attiré le meneur allemand Dennis Schröder, échangé avec Danny Green parti à Oklahoma City, et l'arrière Wesley Matthews, laissé libre par Milwaukee.