NBA: les Lakers surprennent Boston, la tuile Embiid à Philadelphie

Partager:

Sans LeBron James et Anthony Davis, les Los Angeles Lakers ont surpris les Boston Celtics dans leur salle jeudi en NBA, et Philadelphie a communiqué sur la blessure de Joel Embiid, absent au moins quelques jours. - Les Lakers, sans leurs stars, surprennent Boston -

Privés de leurs deux stars LeBron James et Anthony Davis, les Los Angeles Lakers avaient une allure de victime en débarquant dans le presque imprenable TD Garden des Boston Celtics, la meilleure équipe de la saison. Mais les cols bleus des Lakers ont créé une immense surprise avec une victoire 114 à 105. Habituellement catastrophiques dans l'exercice, les Angelenos ont été diaboliques de loin (19 sur 36), à l'image d'Austin Reaves, auteur de 32 points (7 sur 10 à trois points). "On a juste joué de la bonne façon, en donnant 110%. Quand on y parvient, on peut battre n'importe qui", a commenté Reaves.

En face, un bon Jayson Tatum (23 points, 7 rebonds) n'a pas suffi, et les "C's" ont subi leur troisième défaite de la saison à domicile. Ce succès permet aux Lakers d'équilibrer leur bilan (25 victoires en 50 matches) et de consolider leur 9e place à l'Ouest, Boston restant un leader confortable à l'Est (37 succès - 12 défaites). - Wembanyama rookie du mois, mais pas All-Star - Victor Wembanyama a été désigné rookie du mois de janvier pour la conférence Ouest, une première pour lui. Le Français de 20 ans a marqué 24 points en moyenne et pris 9,6 rebonds lors des 14 matches disputés en janvier, malgré un temps de jeu limité après une alerte à une cheville en décembre.