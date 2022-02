NBA: les Nets sombrent, les Sixers chutent, les Lakers se relancent

Rien ne va plus chez les Nets, orphelins de Kevin Durant et qui ont concédé un sixième revers d'affilée à Sacramento mercredi en NBA, où les Sixers ont chuté face aux Wizards, pendant que les Grizzlies gagnaient chez les Knicks, malgré Evan Fournier.

Un seul être vous manque... Brooklyn, qui nourrit des ambitions de titre, doit faire sans "KD" depuis neuf matches et n'en a remporté que deux. Chez des Kings 13e à l'Ouest et qui restaient sur sept défaites, ils ont sombré (112-101) après avoir pourtant mené de douze points en première période, sans que les deux autres membres du "big3" n'y puissent grand chose.

Kyrie Irving (14 pts) n'a pas pesé mais, surtout, que dire de James Harden, limité à 4 points (à 2/11, 12 passes, 8 rbds)? Il fallait remonter à janvier 2011 pour retrouver trace d'un match si peu prolifique pour celui qui fut trois fois meilleur marqueur de la ligue.

"J'ai trouvé James fatigué, il n'avait pas toutes ses jambes, voilà c'est juste un de ces soirs", a tenté de relativiser l'entraîneur Steve Nash.

Les Nets restent 6e, sans perdre trop de terrain sur Cleveland (5e) car les Cavs se sont inclinés (115-104) à Houston, dernier à l'Ouest.

Autre défaite inattendue, celle des Sixers, qui restaient pourtant sur cinq succès et ont été battus sur leur parquet (106-103) par Washington.

En cette "journée de la marmotte", immortalisée par le film "Un jour sans fin" et notamment célébrée à Punxsutawney en Pennsylvanie, Etat où se trouve Philadelphie, Joel Embiid n'a pas pu répéter la domination dont il fait preuve chaque soir depuis le début d'année.

Le pivot camerounais n'a certes pas démérité (27 pts, 14 rbds) mais, pour une fois, son adresse a été médiocre (11/27) et il a raté deux tirs cruciaux dans le money-time.

- Utah gagne enfin -

Au contraire, c'est Spencer Dinwiddie, par ailleurs récompensé du premier triple-double de sa carrière (14 pts, 12 rbds, 10 passes), qui a été décisif aux lancers francs dans ces derniers instants, épaulé par Kyle Kuzma (24 pts), auteur dans l'intervalle d'un contre déterminant sur Embiid.

Washington remonte en 11e position devant les Knicks, qui ont subi la loi de Memphis (120-108).

Ja Morant a contribué (23 pts), gratifiant le Madison Square Garden de quelques envolées aux dunks désormais bien connues mais accusant une certaine maladresse aux shoots (9/27, dont 0/6 derrière l'arc).

Les jeunes Grizzlies ont néanmoins plus d'une griffe à leurs pattes, à l'image de l'ailier Jaren Jackson Jr (26 pts, 10 rbds) et du meneur rookie Ziaire Williams (21 pts à 9/11).

New York n'a jamais laissé tomber, bien qu'accusant jusqu'à 19 longueurs de retard, et s'est rapproché à cinq unités dans le dernier quart-temps, dans le sillage d'Evan Fournier, très en réussite à longue distance (8/12) et qui a fini à 30 points (5 rbds).

Memphis consolide sa 3e place à l'Ouest devant Utah (4e), qui a mis un terme à sa série de cinq revers en battant à l'arraché (108-104) Denver (6e). Sans Rudy Gobert (mollet) mais aussi sans Nikola Jokic (orteil) en face.

Du coup, Dallas (5e) ne paye pas trop cher sa mésaventure à domicile (120-114 après prolongation) face à Oklahoma City, malgré 40 points de Luka Doncic (10 passes).

Enfin, les Lakers, privés de LeBron James (genou), ont pu compter sur Anthony Davis (30 pts, 15 rbds, 3 contres) pour venir à bout de Portland (99-94), mettant ainsi fin à une série de trois défaites consécutives.

L.A., où Carmelo Anthony a brillé (24 pts) face à son ancienne équipe, demeure 9e devant son adversaire du soir.