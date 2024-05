NBA: les Nuggets et les Pacers restent en vie face aux Timberwolves et aux Pacers

Le MVP de la saison régulière, Nikola Jokic, et son équipier Jamal Murray ont marqué 24 points chacun, un apport décisif dans le succès à l'extérieur des Nuggets (117-90), qui sont menés 2-1 par les Timberwolves.

Les Denver Nuggets, champions en titre de NBA, se sont relancés dans leur série de demi-finales de la Conférence Ouest contre les Minnesota Timberwolves, vendredi, tout comme les Indiana Pacers face aux New York Knicks.

Jokic a ajouté 14 rebonds et neuf passes pour les siens, défaits à la maison lors des deux premières rencontres.

Denver tentera d'égaliser dimanche à Minneapolis, où le pivot serbe a déclaré que les Nuggets étaient déterminés à "jouer comme un champion".

"Je pense que nous avons joué plus simplement", a résumé Jokic à ESPN. "Nous avons été agressifs, plus agressifs qu'eux, et je pense que c'est ce qui a changé le match".