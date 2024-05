NBA: les Nuggets et les Pacers reviennent à égalité face aux Timberwolves et aux Knicks

Partager:

Les Denver Nuggets ont battu les Minnesota Timberwolves (115-107) et les Indiana Pacers ont dominé les New York Knicks (121-89) en NBA dimanche, les deux équipes revenant à égalité 2-2 en demi-finale de leur conférence respective, disputée au meilleur des sept matches. Le MVP de la saison régulière, Nikola Jokic, et son équipier Aaron Gordon, ont porté les Nuggets, champions en titre. Jokic a marqué 35 points, pris 7 rebonds et offert 7 passes, Gordon a ajouté 27 points, 7 rebonds et 6 passes.

Jamal Murray (19 pts, 8 passes, 5 rebonds) a aussi marqué la rencontre avec un tir au buzzer à la mi-temps, à plus de 16 mètres du cerceau. "Tout le monde a bien joué, (...) tout le monde s'est impliqué et tout le monde a contribué à cette victoire. C'est une grande victoire pour nous, maintenant nous devons jouer à domicile", a déclaré Jokic, alors que les Nuggets avaient perdu chez eux les deux premiers matches de cette série. "On a juste besoin de gagner le prochain match, c'est tout ce qui importe", a-t-il ajouté, le match N.5 ayant lieu mardi. "Maintenant, (la série) est au meilleur des trois matches", a-t-il résumé.

Pour les Timberwolves, le Français Rudy Gobert a marqué 11 points et pris 14 rebonds, mais a manqué quatre de ses neuf lancers francs.Tyrese Haliburton #0 des Indiana Pacers réagit après un panier à trois points contre les New York Knicks lors du quatrième match du deuxième tour des séries éliminatoires de la Conférence Est au Gainbridge Fieldhouse le 12 mai 2024 à Indianapolis, IndianaAnthony Edwards a été le meilleur scoreur de la rencontre avec 44 points, mais cela n'aura pas suffi face à des Nuggets plus précis (57% au tir, contre 47,6% pour Minnesota). Karl-Anthony Towns a terminé la rencontre avec 13 points, après avoir affiché zéro tir réussi sur sept au premier quart-temps. - Les Pacers, vainqueurs à domicile - A l'Est, Tyrese Haliburton (20 pts) a porté les Pacers dans une rencontre à sens unique, où la franchise de l'Indiana a fait tourner son attaque à plein régime quand les Knicks ont souffert, rattrapés par les blessures.