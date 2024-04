NBA: les Pelicans s'accrochent, Boston chute une deuxième fois

Les New Orleans Pelicans ont pris une option pour une qualification directe en play-off de NBA jeudi en s'imposant 135-123 face aux Kings de Sacramento, 8e de la conférence Ouest, qui promet encore quelques remous à deux matches de la fin de saison régulière.

Les Pelicans, qui ont notamment construit leur victoire grâce à un gros premier quart temps, comptent une victoire de plus que Phoenix, 7e avec 47 succès (bilan: 48-32). Zion Williamson et C.J. McCollum, 31 points chacun, ont largement contribué au succès des leurs devant Sacramento, déjà assuré de disputer les play-in de NBA. De son côté, la franchise basée en Louisiane peut s'assurer une qualification directe en cas de victoire lors de ses deux derniers matches, contre Golden State vendredi et Los Angeles dimanche.

. Golden State maintient la pression

Warriors (9e) et Lakers (10e) ont par ailleurs des bilans identiques (45-35) à Sacramento, ce qui promet une fin de saison régulière encore mouvementée. Justement, Golden State a maintenu le cap en dominant Portland 100-92 jeudi, dans l'Oregon. Stephen Curry a inscrit 22 points (7 reb, 8 passes), tandis que Jonathan Kuminga en a ajouté 19.