NBA: les Pistons stoppent les Celtics, les Lakers perdent Davis

Détroit a remporté mercredi une victoire à l'arraché contre Boston (112-111), mettant ainsi fin à la série de neuf victoires d'affilée des Celtics, alors que les Lakers, vainqueurs du Jazz (106-101), ont perdu Anthony Davis sur blessure.

Alors qu'il a été l'objet de rumeurs de transferts la semaine passée, Jerami Grant a réussi un panier crucial à 19 secondes de la fin et terminé avec 24 points pour les Pistons, qui avaient perdu leurs huit derniers matchs et s'étaient inclinés au total lors de 14 de leurs 16 précédentes rencontres disputées.

Cade Cunningham a marqué 20 points et a réussi un gros bloc dans la dernière minute pour aider Detroit à remporter sa première victoire depuis le 30 janvier.

Jayson Tatum, auteur de 22 points, a eu une dernière chance pour les Celtics, mais son tir en suspension a rebondi sur l'arceau.

Les Celtics, qui avaient atomisé mardi les Sixers à Philadelphie (135-87), étaient privés de Marcus Smart, qui s'est foulé la cheville droite lors de ce match. Jaylen Brown a porté les siens avec 31 points, mais en vain.

Au classement de la conférence Est, Boston occupe la sixième place, en course pour les play-offs, alors que Détroit est 14e sur 15 franchises.

- Thomas rookie décisif -

Cam Thomas, le rookie des Nets? a été la star du spectacle sur la grande scène du Madison Square Garden, où Brooklyn a comblé un déficit de 28 points pour assommer les New York Knicks (111-106).

Thomas a inscrit 16 de ses 21 points dans le quatrième quart-temps.

Son coéquipier, la superstar Kevin Durant, qui se remet de sa blessure au genou, était debout sur le banc pour célébrer son tir à trois points réussi à sept secondes de la fin.

"Je suis content qu'il soit rentré, parce que j'avais du mal ce soir", a déclaré Thomas, qui n'avait réussi que deux tirs sur trois au cours des trois premiers quarts-temps.

Seth Curry, récemment arrivé dans l'échange qui a envoyé James Harden à Philadelphie contre Ben Simmons, a ajouté 20 points pour les Nets. Andre Drummond, recruté dans cette même transaction, a pris 19 rebonds, le plus grand nombre pour un joueur des Nets cette saison.

Julius Randle a marqué 31 points et pris 10 rebonds pour les Knicks, qui ont perdu leur troisième match consécutif de manière embarrassante.

- DeRozan dépasse Chamberlain -

À Chicago, DeMar DeRozan a marqué 38 points pour mener les Bulls à une victoire (125-118) sur les Sacramento Kings, battant au passage un record établi par une des légendes de la NBA, Wilt Chamberlain.

DeRozan est en effet devenu le premier joueur de l'histoire de la ligue nord-américaine à marquer 35 points ou plus et à réussir 50% ou plus de ses tirs lors de sept matchs consécutifs, contre six à Chamberlain à deux reprises en 1961 et 1963.

Coby White a réussi six tirs à trois points et a marqué 31 points pour Chicago. Nikola Vucevic a ajouté 21 points et 10 rebonds pour les Bulls, qui ont remporté une cinquième victoire consécutive et devancent le Heat de Miami en tête de la Conférence Est.

A l'Ouest, les Lakers ont eu besoin d'un grand LeBron James pour dominer le Jazz mais ils ont dû faire face à une nouvelle blessure d'Anthony Davis.

James a inscrit 15 de ses 33 points dans le quatrième quart-temps, lorsque Los Angeles a effacé un déficit de 12 points sur Utah.

Davis, qui a marqué 17 points en 17 minutes, s'est blessé peu avant la mi-temps à la cheville en atterrissant sur le pied de Rudy Gobert et grimaçait de douleur lorsqu'il a dû être aidé par ses coéquipiers à quitter le terrain.

La franchise californienne a indiqué que son pivot de 28 ans souffrait d'une simple entorse mais sa durée d'indisponibilité n'a pas été communiquée.