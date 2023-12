NBA : les Spurs s’inclinent sans Wembanyama, le Thunder s’offre le champion

San Antonio est toujours incapable de remporter un match sans Wembanyama, alors que les cadors, Denver et Oklahoma City se sont fait face vendredi en NBA, avec un invité supplémentaire dans l’équation : la fatigue. A l'Est, Boston et Milwaukee se sont imposés au bout de matches haletants.

• Antetokounmpo et les Bucks trop forts pour Cleveland

Milwaukee a dicté sa loi à Cleveland dans un duel au sommet de la conférence Est (119-111) vendredi, apres un début de match marqué par Jarrett Allen avec 16 points dans les 9 premières minutes.Le pivot des Cavaliers a même connu la nuit la plus prolifique de sa carrière avec 30 unités.

Pas suffisant face à l'expérience et au talent de Giannis Antetokounmpo (34 points) et de Damian Lillard (31 points). D'autant plus que la franchise de l'Ohio fut très maladroite à longue distance (6 sur 43 à 3 points, soit 14%). Les Bucks ont déroulé sans trembler et s'accrochent au leader de la conférence Est, Boston.