NBA: les Warriors disposent des Pistons grâce à Thompson et Curry

Klay Thompson et Stephen Curry de Golden State contre Détroit en NBA le 18 janvier à San FranciscoEZRA SHAW

Golden State, guidé par ses "Splash Brothers" Stephen Curry et Klay Thompson, en réussite, s'est imposé sans forcer (102-86) contre Détroit, tandis que Minnesota y est parvenu au forceps et au finish (112-110) à New York, mardi en NBA.

Pour son 5e match après deux ans et demi d'absence due à deux graves blessures (ruptures du ligament croisé antérieur du genou gauche puis du tendon d'Achille droit), Thompson a inscrit 21 points (3 passes, 3 rbds), son meilleur total de la saison.

Profitant de l'attention supplémentaire que doivent désormais porter les adversaires des Warriors à son coéquipier, Curry gagne en liberté sur le parquet. Ce qu'il a mis à profit sans forcer avec 18 points (8 passes) dans la musette, sans jouer le dernier quart-temps.

S'appuyant sur 31 points cumulés par leur duo après les deux premiers quart-temps, les Warriors menaient 66-38 à la pause. Autant dire que le match était plié, même si le relâchement des Californiens, en mode économie dans le second acte, a évité à Détroit de repartir avec une fessée.

En l'absence de Draymond Green, en délicatesse avec un mollet, Andrew Wiggins a parfaitement joué son rôle de troisième homme (19 pts) pour Golden State, qui consolide sa 2e place à l'Ouest, derrière Phoenix.

Côté Pistons, le remplaçant Rodney McGruder s'est illustré (29 pts), au contraire du N.1 de la dernière draft, le rookie Cade Cunningham (8 pts), et du Français Killian Hayes, qui a rendu une feuille blanche en neuf minutes sur le parquet.

- Towns décisif -

A New York, les Timberwolves ont eu le dernier mot aux dépens des Knicks, grâce notamment à Karl-Anthony Towns (20 pts), qui a redonné l'avantage aux siens à 29.3 sec du terme sur un panier plus la faute (111-109).

C'était la 14e et dernière fois de ce match serré qu'on changeait de leader, puisque NY a échoué à s'imposer sur une ultime tentative derrière l'arc manquée par Alec Burks, juste après qu'Evan Fournier se soit fait contrer sur une pénétration.

Dommage pour le Français, qui a été étincelant durant les trois premiers quart-temps, au cours desquels il a marqué 26 de ses 27 points au total (4 passes, 4 rbds), en faisant preuve d'une redoutable adresse (7/10).

Dans le money-time, c'est Kemba Walker, de retour après neuf matches manqués en raison d'une blessure au genou gauche, qui a porté les Knicks avec 10 points inscrits (19 au total).

Mais Minnesota avait de la ressource, avec Anthony Edwards (21 pts) et D'Angelo Russell (17 pts), pour arracher cette sixième victoire en huit matches et grimper au 7e rang à l'Ouest, avec un bilan identique à celui des Lakers (8e), revenu à l'équilibre (22-22).

Pour sa part, New York demeure 11e à l'Est (22-23).