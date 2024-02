NBA: les Warriors sourient, les Cavaliers foncent

En mauvaise position à la 11e place du classement de la conférence Ouest (23 victoires - 25 défaites), les Golden State Warriors, meilleure équipe des dix dernières années (champions en 2015, 2017, 2018 et 2022), ont écrasé Philadelphie en Pennsylvanie (127-104) et gardent l'espoir d'accrocher une place en play-offs à l'issue de la saison régulière mi-avril. Andrew Wiggins (21 points, 10 rebonds) a fait oublier la soirée discrète du taulier Stephen Curry (9 points) et loué "l'effort collectif", d'une franchise qui se remet doucement du traumatisme du décès mi-janvier de l'assistant-coach serbe Dejan Milojevic. Les nuages s'amoncellent à l'inverse au-dessus des 76ers, défaits pour la 7e fois en 8 matches, et qui devront se passer encore au moins un mois du MVP 2023 Joel Embiid, opéré mardi du genou gauche.

. Les Cavaliers continuent leur chevauchée

Les Cleveland Cavaliers ont entretenu la meilleure série actuelle en NBA avec une 7e victoire de rang face aux faibles Washington Wizards (114-106) du rookie français Bilal Coulibaly (6 points et 3 rebonds en 28 minutes). Portés par leur arrière All-Star Donovan Mitchell (40 points, 8 rebonds, 5 passes), les Cavs ont même remporté 15 de leurs 16 derniers matches, et font désormais figure d'outsiders pour le titre NBA. Ils sont deuxièmes à l'Est (33 victoires - 16 défaites), derrière les Boston Celtics, vainqueurs d'Atlanta (125-117).