NBA: les Wolves gâchent l'anniversaire de LeBron, Doncic flambe, Détroit stoppe l'hémorragie

. LBJ célébré, battu et frustré

De quoi énerver le "King" après le match. "A quoi sert le ralenti ? A quoi sert-il si même le ralenti se trompe ? Franchement, qui se trouve dans cette cabine qui gère la vidéo ? Est-ce qu'il y a des robots qui fabriquent des Teslas ? Qu'est-ce qui se passe ? Il est évident que c'est un 3 points. Mon pied est derrière la ligne. Vous pouvez voir l'espace entre l'avant de mon pied et la ligne à trois points... Stevie Wonder peut le voir. J'ai ensuite parlé à un arbitre. Ils m'ont dit qu'ils n'y pouvaient rien, que ce sont donc les gens dans la cabine vidéo. Quelqu'un là-bas devait manger un sandwich au jambon au moment de prendre la décision."

A quelques millimètres près, peut-être moins encore, le tir de LeBron James aurait valu trois points et les Lakers auraient alors égalisé à 107-107 à trois secondes du terme. Mais après visionnage de la vidéo, les arbitres ont estimé que sa chaussure avait mordu la ligne et que le panier était à deux points. Résultat: Minnesota est resté devant, avant que sa star Anthony Edwards ne mette un lancer franc pour sceller la victoire des siens 108-106.

Le Slovène en a profité pour devenir le deuxième joueur de l'histoire de la NBA à cumuler en moyenne plus de 35 points, 8 rebonds et 10 passes sur un mois (10 matches minimum), après Oscar Robertson, en décembre 1960.

Dire qu'il ne devait pas forcément jouer... "Luka Magic", en délicatesse avec un quadriceps, a finalement tenu son rang et fait des misères (39 points, 10 rebonds, 8 passes) à la défense de Golden State, qui a concédé son troisième revers d'affilée (132-122).

Sans Kyrie Irving (pied) pour l'épauler, ses 25 pions dans la seule seconde période ont assomé des Warriors qui s'en sont vainement remis à Stephen Curry (25 pts, 7 passes) et Chris Paul (24 pts) à nouveau titularisé dans un cinq majeur encore changé par Steve Kerr, qui peine décidément à trouver la bonne formule cette saison.

. Fin du cauchemar à Détroit

La série historique de défaites s'est enfin arrêtée à 28 pour les Pistons (record égalé avec les 76ers en 2014-15 et 2015-16), vainqueurs à l'arraché (129-127) de Toronto. Leur premier succès depuis le 28 octobre, qui a apporté son lot d'émotion au sein de l'équipe du Michigan. "J’ai été dans un paquet de vestiaires dans ma carrière, mais c’est une première pour moi de ressentir ce type de soulagement. C’est comme si on remerciait Dieu… Les gars hurlaient, et j’en avais les larmes aux yeux. Je suis tellement heureux pour nos gars", a réagi le coach Monty Williams.