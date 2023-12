NBA: Les Wolves toujours au top, les Pistons creusent encore

"Il faut que nous soyons frappés au visage pour nous réveiller". Lundi, les Timberwolves de Rudy Gobert (9 pts, 16 rbds) se sont offert une frayeur mais l'ont emporté 112-108 contre Miami pour accrocher leur vingtième victoire de la saison. Il a fallu attendre le dernier quart temps pour voir le leader à l'Ouest prendre les devants, grâce à un tir à trois points de Michael Conley. Anthony Edwards a inscrit 32 points pour Minnesota, Karl-Anthony Towns, 18. Deuxième à l'Ouest, Oklahoma s'est aussi imposé, contre Memphis (116-97).

. Les Bulls font tomber les 76ers

Après six victoires consécutives en championnat, les 76ers de Philadelphie ont été stoppés, battus sur leur parquet 108-104 par Chicago. Les Bulls ont résisté aux 40 points du MVP en titre, Joel Embiid (14 rbds) et ont pu compter de leur côté sur les 23 et 24 points de Nikola Vucevic et Coby White. Malgré une avance de 12 unités réduite à presque rien en fin de rencontre, Chicago s'offre une 11e victoire cette saison. Embiid se console un peu avec une 11e rencontre à au moins 30 points et 10 rebonds.