NBA: Lillard flambe et gagne contre Philadelphie pour sa première avec les Bucks

A Milwaukee, Lillard a brillé (39 points, 8 rebonds, 4 passes) et s'est montré décisif en fin de match, avec 14 points dans les quatre dernières minutes.

"Je me suis retrouvé dans des situations où je savais parfaitement ce que l'on attendait de moi", a commenté "Dame", réputé pour sa fiabilité dans les ultimes minutes d'une rencontre.

"Ils m'encouragent à être la personne qui doit prendre le contrôle et les décisions dans ces moments là. Ils me font confiance, et savent que je prendrai mes responsabilités, peu importe si ça ne fonctionne pas tous les soirs."