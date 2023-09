NBA: Lillard rejoint Antetokounmpo aux Milwaukee Bucks

"Les fans des trailblazers et la ville de Portland, que j'aime profondément, seront honorés avec sincérité. Restez connectés", ajoute le joueur, sept fois sélectionné au All-Star Game.

Lillard (33 ans) avait indiqué en juillet sa volonté de quitter Portland, affichant une préférence pour le Miami Heat, mais atterrit finalement aux Bucks, à moins d'un mois du début de la saison 2023-2024.

Il va y former un duo d'étoiles avec Giannis Antetokounmpo, deux fois élu meilleur joueur (MVP) de la saison régulière (2019 et 2020) et sacré champion en 2021.