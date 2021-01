NBA: lourde amende pour Kyrie Irving

Kyrie Irving des Brooklyn Nets lors du match de NBA face aux Atlanta Hawks, à New York, le 30 décembre 2020Sarah Stier

Kyrie Irving, meneur des Nets de Broolyn, devra verser une amende de 50.000 dollars (41.351 euros), plus 410.000 dollars de retenue de salaire par match manqué, après avoir fait la fête le weekend dernier en lieu clos et sans porter de masque.

Absent depuis le 5 janvier, la star américaine pourra retrouver son équipe samedi, après cinq jours d'isolement, s'il continue de fournir des tests négatifs au Covid-19, a expliqué la NBA.

En plus des 50.000 euros d'amende infligés par la Ligue, Irving, qui touche plus de 34 millions de dollars (27 millions d'euros) par an, doit également faire une croix sur son salaire au prorata de deux matches ratés pendant son isolement selon ESPN, soit 816.898 dollars (675.513 euros).

Le protocole sanitaire de la NBA interdit les rassemblements supérieurs à 15 personnes dans bars, discothèques et autres lieux clos.

L'équipe new-yorkaise, renforcée par l'arrivée de James Harden en provenance de Houston, fait figure de candidat au titre NBA cette saison. La franchise est actuellement 6e de la Conférence Est (6 victoires, 6 défaites).