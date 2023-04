NBA: Miami plombe les espoirs de Dallas, les Pelicans dépassent les Lakers

En face, Luka Doncic a mené la charge avec 42 points, 10 rebonds et huit passes, tandis que Tim Hardaway Jr a fini avec 31 points. Kyrie Irving en a inscrit 23 mais n'a pas réussi à peser sur le match.

Cody Zeller a apporté son soutien offensif avec 20 points, tandis que Kevin Love et Max Strus ont ajouté 18 points chacun, et que Tyler Herro a terminé avec 15 points.

"Nous savions que nous allions devoir leur mettre la pression offensivement et au cours du match nous avons réussi à les mettre sur leurs talons, et Jimmy a contrôlé la teneur et le tempo du match", a déclaré Spoelstra.

Jason Kidd, l'entraîneur de Dallas, a lui attribué la défaite à la défense chancelante de son équipe.

"Timmy (Hardaway), Ky (Irving) et Luka nous ont permis de rester dans le match", a-t-il souligné. "Nous n'avons tout simplement pas réussi à tirer profit de notre banc ce soir".