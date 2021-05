NBA - Milwaukee balaie Miami et avance en demi-finale à l'Est

(Belga) Milwaukee est la première équipe à se qualifier pour les demi-finales de conférences à l'Est, après sa quatrième victoire consécutive aux dépens de Miami (120-103), samedi, au terme d'une nouvelle démonstration de force collective.

C'est une cinglante revanche que les Bucks ont pris sur le Heat qui leur avait marché dessus (4-1) l'été passé, dans la bulle d'Orlando, avant d'atteindre la finale du championnat. A l'époque, Giannis Antetokounmpo jouait sur une jambe et les joueurs avaient l'esprit ailleurs après leur boycott historique d'un match, au nom de la lutte contre l'injustice raciale. Cette fois, tout le monde, hormis Donte Di Vicenzo, blessé à la cheville gauche et forfait pour le reste de la saison, est à 100% et bien concentré sur l'objectif suprême d'un deuxième titre, 50 ans après le premier glané par les légendaires Lew Alcindor - le futur Kareem Abdul-Jabbar - et Oscar Robertson. Si Antetokounmpo s'est démultiplié, réussissant un probant triple-double (20 pts, 15 passes, 12 rbds), il n'a pas été le meilleur marqueur de son équipe, le pivot Brook Lopez inscrivant 25 points (8 rbds). Au total, six joueurs des Bucks ont fini avec 10 pions ou plus, dont le shooteur remplaçant Bryn Forbes (22, 7/14 à trois points) et Khris Middleton (20 pts, 11 rbds). Dans cette série, le Heat n'aura fait illusion qu'au premier match, perdu après prolongation (109-107), et durant la première période de cette rencontre où il était dos au mur, en menant de sept points à la pause. Jimmy Butler aussi a réussi un triple-double (12 pts, 10 passes, 10 rbds) et Bam Adebayo (20 pts, 14 rbds) s'est aussi bien battu, mais l'écart entre les deux équipes, tant sur le plan physique que celui du jeu produit, et au fil des matches sur le plan mental, a été trop lourd à combler. Les play-offs se poursuivent en journée avec le 4e match entre Portland et Denver, les Nuggets menant 2 à 1. En soirée, Washington recevra Philadelphie qui mène 2-0, et Utah se déplacera à Memphis (1-1). (Belga)