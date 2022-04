NBA - Milwaukee domine Chicago et se rapproche des demi-finales à l'Est

(Belga) Le champion en titre Milwaukee a pris une option pour la qualification pour les demi-finales des playoffs de la conférence Est, en s'imposant (119-95) à Chicago, grâce à l'inévitable Giannis Antetokounmpo dimanche en NBA, la ligue nord-américaine de basketball

Les Bucks, qui mènent 3 victoires à 1, pourront en finir avec cette série du premier tour, s'ils battent les Bulls mercredi à domicile. Antetokounmpo a compilé 32 points, 17 rebonds et 7 passes pour Milwaukee qui a connu une solide adresse derrière l'arc (51,5%) et une défense appliquée (31,3% de réussite pour Chicago). En l'absence de Khris Middleton, qui soigne une blessure au genou gauche, contractée lors du deuxième match perdu mercredi (114-110), Jrue Holiday (26 pts, 7 passes) a été un relais efficace et le remplaçant Grayson Allen un facteur X bienvenu avec six banderilles à longue distance plantées sur sept (27 points, 3 interceptions). Côté Bulls, Zach LaVine (24 points, 13 passes) s'est démené en vain et DeMar DeRozan (23 points) n'a pas pu être aussi saignant qu'il aurait fallu pour espérer un autre sort. (Belga)