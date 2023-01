NBA : Milwaukee s'impose à Indiana avec 41 points d'Antetokounmpo, Memphis encore battu

(Belga) Milwaukee s'est imposé 131-141 à Indiana, vendredi, dans le championnat nord-américain de basket.

Les Bucks menaient de 29 points à la pause. Spécialistes des remontées, les Pacers sont revenus à 7 points dans le dernier quart-temps et ont fait faute systématiquement sur Giannis Antetokounmpo en tablant sur sa fébrilité aux lancers francs. Le Grec, plutôt maladroit dans cet exercice depuis le début de la partie, n'a pas tremblé dans le final, réussissant un 5/8 durant les quatre dernières minutes alors que son bilan final sur le match est de 7/18. Le compteur d'Antetokounmpo en fin de match affiche 41 points, 12 rebonds et 6 passes. Milwaukee reste troisième à l'Est avec 32 victoires et 17 défaites. Indiana (24 victoires, 27 défaites) est neuvième. Au 5e rang se trouve Cleveland (30 victoires, 21 défaites), défait 112-100 à Oklahoma City où Shai Gilgeous-Alexander a dicté sa loi (35 points). Miami s'est joué 110-105 d'Orlando, avec 29 points de Jimmy Butler (29 points). A l'Ouest, la mauvaise série de Memphis se poursuit. Les Grizzlies se sont inclinés 111-100 contre Minnesota, concédant une cinquième défaite consécutive. Les Wolves se sont appuyés sur le trio formé par D'Angelo Russell (19 points), Anthony Edwards (25 points) et Kyle Anderson (23 points). Ja Morant (27 points) n'a pu éviter un nouveau revers aux Grizzlies, toujours deuxièmes avec 31 victoires et 18 défaites. Minnesota (26 victoires, 25 défaites) se trouvent en huitième position, juste derrière Golden State (25 victoires, 24 défaites). Les Warriors ont battu Toronto 129-117 avec 35 points de Stephen Curry et 29 de Klay Thompson. (Belga)