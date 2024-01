NBA: Minnesota au sommet à l'Ouest, "Doc" perd sa première avec Milwaukee

Les Minnesota Timberwolves, battus chez le dernier à San Antonio samedi, ont fait le grand écart en réalisant une grande performance sur le parquet du Thunder d'Oklahoma City (107-101). Les deux formations, au bilan similaire avant la partie, se disputaient la tête de la conférence Ouest, qui revient donc aux Wolves (33 victoires - 14 défaites). La rencontre, superbe, a vu deux équipes talentueuses et presque au complet se rendre coup pour coup (24 changements de leader, jamais plus de 10 points d'écart), notamment lors du 4e quart-temps. Le meneur canadien Shai Gilgeous-Alexander, sélectionné parmi les titulaires pour le All-Star Game (le 18 février) a régalé avec 37 points, 7 rebonds et 8 passes. Mais les Wolves d'Anthony Edwards (27 points) ont étalé leur force collective avec notamment leurs deux "big men" Karl-Anthony Towns (21 points, 10 rebonds) et Rudy Gobert (12 points, 17 rebonds). Un dunk spectaculaire du bondissant Edwards a créé un écart définitif à 2 minutes du terme.

. San Antonio rate l'occasion contre Washington

Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ont raté une belle occasion de gagner un 3e match consécutif en gâchant leur avance en fin de rencontre face aux faibles Washington Wizards (118-113). Rattrapés par leur maladresse, ils se sont effondrés dans les cinq dernières minutes et ont permis aux Wizards de Kyle Kuzma (18 points), de sortir vainqueurs de ce duel de mal classés (les Spurs sont 15es et derniers à l'Ouest, les Wizards 14es à l'Est). Wembanyama (20 ans) a marqué 22 points, pris 11 rebonds, distribué 4 passes et réalisé 3 contres, mais n'a pas réussi à peser en fin de rencontre. "Wemby" a retrouvé dans le camp d'en face son ami et ancien coéquipier à Levallois Bilal Coulibaly, drafté en 7e position au mois de juin dans l'ombre de son compatriote, N.1. Avec 13 points (5 sur 6 au shoot, 2 sur 2 de loin), Coulibaly (19 ans) a été efficace et a même chipé deux ballons à Wembanyama lors du deuxième quart-temps.