NBA: Nets et Jazz repartent de l'avant, Suns et Clippers à plein régime

Brooklyn, porté par un Kevin Durant clinique, a rejoint Philadelphie en tête à l'Est, mardi en NBA, pendant que Utah, leader à l'Ouest, renouait avec la victoire et que ses poursuivant, les Suns et Clippers poursuivaient leur excellente passe.

. Net comme Durant

Kevin Durant, auteur de 31 points (11/15 aux tirs, 4 rbds, 4 passes), a été déterminant dans la victoire new-yorkaise chez les Timberwolves (127-97).

Après la déculottée subie face aux Lakers ce week-end, Brooklyn s'est bien remobilisé en l'absence de James Harden (cuisse) et Kyrie Irving (raisons personnelles), puisque Joe Harris (23 pts) et Landry Shamet (21 pts) ont bien pris le relais. Timothé Luwawu-Cabarrot a contribué (9 pts, 6 rbds).

Côté Wolves, le rookie Anthony Edwards a été le seul à surnager (27 pts, 8 rbds) en l'absence de Karl-Anthony Towns, resté auprès des siens en ce jour où, un an plus tôt, sa mère mourait du Covid-19.

Les Nets défieront Philadelphie mercredi, pour un duel au sommet à l'Est. Et s'il déplore une longue liste de blessés, le coach des New-Yorkais Steve Nash a exclu de reprendre du service à 47 ans. "Je serais génial pendant quatre ou cinq minutes et ensuite tout partirait dans le décor. On va préserver le monde de ce spectacle horrible", a-t-il plaisanté.

. Le Jazz se reprend

Surpris la veille par Washington, Utah n'a pas laissé de place au doute face à Oklahoma City, autre mal classé battu (106-96).

Cette fois Donovan Mitchell n'a pas eu besoin de cartonner (22 pts) puisque ses quatre équipiers du cinq majeur ont marqué plus de dix points. Rudy Gobert a ainsi mis 13 pions et a défendu encore comme un diable en infligeant 7 contres (14 rbds).

Le Jazz s'est néanmoins relâché dans le dernier quart-temps, sans dommage, mais Luguentz Dort en a profité pour finir avec 42 points (7 rbds). Théo Maledon est lui resté discret (5 pts, 2 passes).

Dauphin de Utah, Phoenix continue d'impressionner, en témoigne sa 10e victoire en onze matches contre Miami (106-86).

Fait rarissime, le banc des Suns a été plus prolifique (65 pts) que le cinq de départ, même si l'homme fort a été DeAndre Ayton (19 pts, 13 rbds). Preuve que ce collectif est peut-être le plus homogène de la ligue.

En face, Jimmy Butler (18 pts, 8 passes) a surnagé dans une équipe qui a arrosé n'importe comment derrière l'arc (9/44). Le Heat cède sa 5e place à Boston, vainqueur à l'arraché à Portland (116-115) grâce notamment à un shoot primé dans les dernières secondes de Jayson Tatum (32 pts, 9 rbds).

. "PG13" comme à la maison

Paul George a passé sept saisons dans l'Indiana et s'est bien rappelé au souvenir de son ancienne équipe, en menant les Clippers à la victoire chez les Pacers (126-115).

En l'absence de Kawhi Leonard ménagé, l'ailier a marqué 36 points (8 passes, 7 rbds). Sur ses quatre derniers matches, il tourne à une moyenne de 34,25.

Il a bien été secondé par Marcus Morris (22 pts, 7 rbds) et Nicolas Batum, excellent en sortie de banc (14 pts, 5 rbds) et auteur des cinq contres (!) de son équipe.

"On sait ce dont on est capable en attaque, donc on s'attache à élever notre niveau défensivement, en étant plus agressifs, et on fait du bon boulot", a déclaré le Français.

En face, Indiana (9e à l'Est) n'a pas démérité, à l'image de Malcolm Brogdon (29 pts) et Caris LeVert (26 pts).

Forts de cette sixième victoire consécutive, les Clippers solidifient leur 3e place à l'Ouest où leurs rivaux "angelenos", les Lakers, demeurent 5e après l'avoir emporté à Charlotte (101-93).

Alex Caruso (13 pts) a été décisif dans le money-time, avec un panier derrière l'arc et deux lancers francs qui ont repoussé des Hornets bien pressants, après avoir compté dix longueurs de retard dix minutes plus tôt.

Auparavant, c'est Kyle Kuzma (24 pts) et Dennis Schroder (19 pts) qui avaient lancé L.A. sur la voie de son sixième succès en dix matches, en l'absence de LeBron James (cheville) et Anthony Davis (tendon d'Achille/mollet).