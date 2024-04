NBA: Nikola Jokic, LeBron James et Luka Doncic brillent

Nikola Jokic pour Denver, l'éternel LeBron James, auteur de 40 points à 39 ans pour les Los Angeles Lakers, et le Slovène Luka Doncic pour Dallas ont brillé dimanche en NBA.

Champions en titre, les Denver Nuggets se sont relancés après deux défaites avec un succès face aux Cleveland Cavaliers. Les Nuggets ont été portés par leur pivot serbe Nikola Jokic (26 points, 18 rebonds, 16 passes), en triple-double pour la 23e fois cette saison. "On était dans l'urgence, on voulait vraiment la victoire à tout prix, pour retrouver confiance, et être prêt avant les play-offs", a commenté l'arrière Kentavious Caldwell-Pope.

Cette victoire permet à Denver (52 victoires - 23 défaites), de profiter de la défaite de Minnesota face à Chicago (109-101) pour reprendre la deuxième place à l'Ouest.

Le Thunder d'Oklahoma City reste en tête (52-22) grâce à son succès sur le parquet des New York Knicks (113-112). Le Canadien Shai Gilgeous-Alexander (19 points) a rentré le panier de la victoire dans une position difficile à deux secondes du terme, avant que Jalen Brunson (30 points) ne manque un dernier shoot à la sirène.