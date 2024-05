NBA: OKC égalise contre Dallas, Boston prend le large

. Tatum et Brown font la différence

Mais les Celtics ont passé la vitesse supérieure et les efforts de Garland dans le dernier quart-temps n'ont pas permis aux Cavs de combler le fossé, Brown, servi par Tatum, scellant le succès de Boston d'un tir à trois points à une minute du buzzer.

En inscrivant 60 points à eux deux, Jayson Tatum (33 pts, 11 rebonds) et Jaylen Brown (27 pts) ont largement contribué au succès des C's 109 à 102 face à des Cavaliers privés de leur pivot Jarrett Allen mais aussi de leur meneur vedette Donovan Mitchell, touché à un mollet.

. OKC au finish à Dallas

Le suspense est en revanche entier entre le Thunder et les Mavericks après la victoire à l'arraché d'OKC sur le parquet de Dallas, au terme d'un quatrième quart-temps disputé le couteau entre les dents par Shai Gilgeous-Alexander et ses équipiers.

Alors que le Thunder a été mené une bonne partie du match, le Canadien a permis à son équipe d'égaliser à 86 partout d'un fadeaway à quatre minutes du terme. Le rookie Chet Holmgren (18 pts) a alors pris le relais en inscrivant un panier à trois points mettant OKC sur la voie du succès.

"On a rien lâché", s'est félicité "SGA", qui a inscrit 22 de ses 34 points en deuxième période. "On a pris les possessions les unes après les autres et au final le match a tourné à notre avantage".

Côté texan, les 21 points de P.J. Washington tout comme le triple-double de Luka Doncic (18 pts, 12 rbds, 10 passes) n'ont pas suffi.

Trop d'erreurs, a cinglé le Slovène, jugeant "inacceptable" leur faible réussite aux lancer-francs (12 sur 23). Les Mavs ont aussi perdu 14 ballons, offrant 19 points au Thunder, qui peut désormais espérer prendre l'avantage mercredi dans l'Oklahoma.