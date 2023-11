NBA: Orlando reste magique

Le Orlando Magic, emmenés par son arrière Franz Wagner, auteur de 31 points, ont emporté les Washington Wizards 139 à 120 au cours de la soirée de mercredi en NBA, et poursuivent leur série d'invincibilité.

- Le grand huit pour le Magic. Orlando a gagné son huitième match de suite face aux Wizards, et se hisse à la deuxième place de la Conférence Est avec Milwaukee, qui n'a pas joué jeudi. Les deux équipes comptent le même nombre de victoires (13) et de défaites (5). S'il bat à nouveau les Wizards samedi, le Magic égalera sa plus longue série de victoires de suite avec neuf unités.