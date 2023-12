NBA: Paul George bourreau des Warriors, fin de série pour Orlando

Un tir de Paul George en fin de match a parachevé un magnifique retour des Los Angeles Clippers contre les Golden State Warriors, et Orlando a vu sa série de neuf victoires prendre fin à Brooklyn, samedi en NBA.

. En retard de 22 points pendant le 3e quart-temps, les LA Clippers ont braqué les Golden State Warriors (113-112) en fin de match sur un tir à trois points de Paul George (25 points, dont 11 dans le quatrième quart-temps). "C'est une super remontée, surtout contre une telle équipe, qui peut marquer beaucoup et vite. Notre retour montre que ce groupe est prêt à se battre jusqu'au bout", a apprécié "PG13". Les vieillissants Warriors, champions en 2022, avaient déjà laissé échapper un match qu'ils avaient en main mardi contre Sacramento et continuent de s'enfoncer au classement (11e à l'ouest avec 9 victoires et 11 défaites).