NBA: Philly fait mordre la poussière aux Nets de Ben Simmons

Retour perdant pour Ben Simmons. Passé de Philadelphie à Brooklyn l'an dernier, le meneur australien a de nouveau mordu la poussière avec les Nets sur le parquet des Sixers (137-133), mercredi en NBA.

Parti il y a un an de "Philly" sur fond de tensions au sein du vestiaire avec Joel Embiid, Simmons a encore été chahuté par son ancien public. Et ces retrouvailles tendues ont semblé rejaillir sur le parquet, avec un premier quart-temps prolifique et très serré (41-41) mais aussi émaillé de fautes (13 au total).

Un climat qui n'a d'ailleurs pas plu au coach des Sixers, Doc Rivers, malgré la victoire.

"Il y a une différence entre mettre de l'intensité et se laisser déborder par ses émotions", a-t-il commenté.

"Honnêtement, j'ai trouvé que nous avons basculé du mauvais côté ce soir. On doit mieux contenir nos émotions", a encore jugé Rivers. Face à des Nets toujours privés de Kevin Durant (genou), la doublette Joel Embiid-James Harden a globalement fait le travail, inscrivant 39 points. Mais c'est Tyrese Maxey, en sortie de banc, qui a été le meilleur scoreur des Sixers (27 pts). Embiid a par ailleurs pris 10 rebonds.

Dans cette ambiance hostile, Ben Simmons a lui été discret (12 pts, 5 rbds et 5 passes), laissant les premiers rôles à Seth Curry -le frère de Stephen- et Kyrie Irving (respectivement 32 et 30 pts). - Lillard (encore) à 60 points - Sur une pente ascendante cette saison, Philadelphie conserve sa 2e place dans la Conférence Est, avec un bilan de 31 victoires (16 défaites), derrière Boston (35-14) mais toujours devant Milwaukee (31-17), vainqueurs dans le même temps de Denver (107-99). Giannis Antetokounmpo a assuré le spectacle avec les Bucks (33 points et 14 rebonds). Mais la plus grosse performance de la soirée a eu lieu dans l'Oregon, où Damian Lillard a marqué 60 points lors de la victoire (134-124) de Portland contre l'Utah Jazz. C'est la 4e fois de sa carrière que le meneur des Blazers, auteur d'un 21 sur 29 au tir, marque 60 points ou plus.