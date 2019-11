NBA: Portland donne sa chance à Carmelo Anthony

L'ailier all-star Carmelo Anthony sous le maillot des New York Knicks, lors des play-offs NBA contre Miami, le 6 mai 2012 au Madison Square GardenJEFF ZELEVANSKY

Carmelo Anthony est de nouveau un joueur NBA: l'ailier vétéran, dix fois All-Star, s'est officiellement engagé avec Portland, ont annoncé mardi des Trail Blazers à la peine après un mois de saison régulière.

"Carmelo est une star établie dans cette ligue, il apportera par sa présence respectée dans notre vestiaire et par ses qualités sur le terrain", a déclaré le président des opérations basket du club, Neil Olshey.

Les Blazers n'ont pas précisé les termes du contrat qui les lie désormais à celui qui portera le numéro 00 sur leur maillot.

Selon le journaliste de The Athletic, Shams Charania, le joueur s'est engagé pour "un an non-garanti", ce qui signifie que le club peut choisir ou non de mettre un terme à leur contrat jusqu'à début janvier. Au-delà de cette date, s'il est dans le roster, il est assuré d'aller à son terme.

Âgé de 35 ans, Anthony n'a plus disputé un match en NBA depuis un an. A l'époque, il évoluait avec les Houston Rockets, qui l'ont ensuite cédé à Chicago en janvier, sans qu'il ne dispute de match pour les Bulls.

"J'ai toujours gardé un œil sur Portland. Ça n'avait pas pu se faire, mais aujourd'hui c'est une opportunité parfaite. Dame (Lillard) et moi parlons régulièrement ensemble. CJ (McCollum) vient s'entraîner dans ma salle depuis quatre ans. Je leur ai dit: +voilà ce que je peux apporter à cette équipe, où je peux aider+. Ça ne marchera que si on voit tous les choses de la même manière", a réagi Anthony sur sa chaîne Youtube.

Pour Portland, l'arrivée de l'ailier-shooteur, qui cumule 24 points, 6,5 rebonds, 3 passes de moyenne en 16 saisons à Denver, New York, Oklahoma City et Houston, constitue une arme offensive supplémentaire. A la condition précisément que la répartition des shoots entre Lillard, McCollum et lui se fasse en bonne intelligence.

Actuellement 12e dans la très relevée conférence Ouest, les Blazers (5 victoires, 9 défaites) ont vite besoin de se ressaisir, eux qui en ont été finalistes la saison passée, éliminés par Golden State.

Anthony pourrait disputer ses première minutes ce mardi soir à la Nouvelle-Orléans.