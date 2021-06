NBA - Première finale de conférence pour les Clippers, Philadelphie pousse Atlanta au match N.7

(Belga) Les Los Angeles Clippers se sont qualifiés pour la première finale de conférence de leur histoire dans le championnat nord-américain de basket (NBA), vendredi. Les Clippers ont battu Utah Jazz 131-119 dans le match N.6 de la demi-finale en conférence Ouest. A l'Est, Philadelphie s'est imposé à Atlanta et est revenu à trois victoires partout.

Privés de Kawhi Leonard, blessé au genou droit et dont la durée d'absence est indéterminée, les Clippers ont été portés par Terance Mann, titularisé pour l'occasion et qui a inscrit 39 points, à 15/21 aux tirs, dont sept banderilles plantés à longue distance. Emmené par Donovan Mitchell (39 points, 9 rebonds, 9 assists), le Jazz avait pris le meilleur départ (31-33 à la fin du premier quart-temps, 50-72 à la pause). Les Clippers ont recollé au score dans le troisième quart, infligeant un 41-22 pour revenir à 91-94, et complété le retournement de situation dans le dernier quart (40-25) pour l'emporter 131-119 et décrocher une qualification historique pour la finale de la conférence. Paul George (29 points) et Reggie Jackson (28 points) ont également brillé. A partir de dimanche, les Clippers rencontreront les Suns. Le premier match se jouera à Phoenix. A l'Est, Philadelphie est revenu à égalité dans la série qui l'oppose à Atlanta en s'imposant 99-104. L'ailier Tobias Harris et le shooteur Seth Curry, auteurs chacun de 24 points, et la star Joel Embiid, qui a terminé avec 22 points et 13 rebonds malgré un ménisque du genou droit douloureux, ont été les principaux atouts des Sixers, qui ont résisté aux assauts de Trae Young (34 points). Les Hawks ont perdu en cours de partie leur shooteur Bogdan Bogdanovic, blessé au genou droit au dernier quart-temps. Le match décisif se tiendra dimanche au Wells Fargo Center de Philadelphie. La veille, le premier finaliste de la conférence sera connu au terme du septième match entre Brooklyn et Milwaukee.